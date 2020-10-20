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Leyleklerin göç yolculuğu

Kahramanmaraş’ın yaylalarında yaz mevsimini geçiren leyleklerin sıcak bölgelere olan göç yolculuğu başladı.

Kahramanmaraş'ın yaylalarında yaz mevsimini geçiren leyleklerin sıcak bölgelere olan göç yolculuğu başladı.


Baharın müjdecisi olan leylekler, 5 aydır Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki yayla, meralarda yer alan yüksek gerilim direkleri ve minarelerde konaklıyor. İlçedeki Söğüt Yaylasının endemik bitkileri ve soğuk sularında yaz sezonunu geçiren leylekler, aynı zamanda bölgeye kültürel ve folklorik bir zenginlik katıyor.


120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesiyle yeniden Afrika'ya dönüşe geçen leyleklerin sonbahar göçü dönemindeki sayıları, yaylaya geldikleri anın iki katına ulaşıyor.


Yaylada ikamet eden Mehmet Arıkmert, “Yaylamıza gelen göçebe leylekleri biz çok seviyoruz. Bu hayvanlar zaten koruma altında ve herkes gözü gibi korur. Yuvalarını da yüksek yerlere yaparlar, mevsimine göre göçerler şimdi de sıcak Afrika ülkelerine göçleri başladı” diye konuştu.

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