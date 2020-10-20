Lübnanlı iş adamına fidye tuzağı kuran Beyrut bağlantılı çete çökertildi

Kahramanmaraş'ta Lübnanlı bir iş adamını kaçırıp silah ve bıçak zoruyla elleri ve ayaklarını bağlayıp alıkoyan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye daha önce gelerek kumaş alışverişi yapan Lübnanlı iş adamı M.A. (28), son gelişinde bir çetenin tuzağına çekildi. Maske yapımında kullanılan özel bir kumaş satmak bahanesiyle Lübnan'da bulunan bir aracı vasıtasıyla devreye giren çete, Lübnanlı iş adamını Kahramanmaraş'a getirtti.

Şüpheliler misafir etme bahanesiyle kandırıp kaçırdıkları iş adamını bir evde alıkoyup silah ve bıçak zoruyla, ellerini ve ayaklarını bağlayarak 122 bin dolar fidye istedi. 2 gün boyunca alıkonulan iş adamının yakınları paranın bir kısmını çetenin Lübnan'da bulunan uzantılarına teslim etti.

Bunun üzerine iş adamı, Türkoğlu ilçesi sınırlarında gece yarısı arabadan indirilerek ıssız bir bölgeye terk edildi. Yarım saatlik yürüyüş ile en yakın benzin istasyonuna ulaşan iş adamının durumu vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş adamını alarak şüpheli şahıslar ile ilgili detaylı çalışma yaptı. Polis kısa sürede, kişi hürriyetini engelleme, zorla alıkoyma, silahlı tehdit ve fidye suçuna karışan 3 yabancı uyruklu şüpheliyi tespit edip operasyon düzenledi. Yakalanan Ş.A. (32), M.A. (35) ve Z.R. (40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türk polisine teşekkür eden iş adamı M.A. ülkesine dönerken, Türkiye'deki gelişmeler üzerine Beyrut'ta bulunan çete uzantılarının da Beyrut polisi tarafından takibe alındığı öğrenildi