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Maaş kartını kaybeden yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti

Kahramanmaraş’ta maaş kartını kaybeden 65 yaş üstü olduğu için maaşını alamayan yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti.

Kahramanmaraş'ta maaş kartını kaybeden 65 yaş üstü olduğu için maaşını alamayan yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti.


Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşayan Yaşar Gül, emekli maaşını çektirmek istedi. Maaş kartını kaybeden Gül, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Harekete geçen zabıta ekipleri, yaşlı vatandaşı evinden alarak bankaya getirdi. Burada hem emekli maaşını, hem de banka kartını alan Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi görevlilerine teşekkür etti.

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