Maaşlarını alamayan şoförler yardım istiyor

Kahramanmaraş'ta çalıştıkları firmadan maaşlarını alamayan bir grup şoför yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan bir firmada çalışan 11 şoför maaşlarını 2 aydır alamadıklarını söyledi. Şoförler adına konuşan ve 4 yıldır firmada şoför olarak çalıştığını söyleyen Halit Cüce, Ramazan Bayramı öncesi maaşlarını almak istediklerini söyledi.

Çalıştıkları firmaya tepki gösteren ve yetkililerden yardım isteyen Cüce, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan firmada şoför olarak çalışıyoruz. 11 şoför arkadaşız ve 2 aydır maaşımızı alamıyoruz 3'üncü ayımız da dolmak üzere. Biz mağduruz ve bizimle kimse ilgilenmiyor. Firma yetkilisi bize belediyeden para alamadığını ve karşılığında da bize para veremediğini söylüyorlar. Buradan bütün yetkililere çağrımız var, bizim derdimize derman olmalarını ve bayram üstü maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz. Ben de 4 yıldan bu yana şoför olarak çalışıyorum. Mağduruz, maaşlarımızı gününde ve tamamını alamıyoruz” dedi.