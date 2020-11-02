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MADO'dan depremzedelere su ve sütlü tatlı ikramı

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü dondurma firması MADO, depremzedelere su ve sütlü tatlı desteğinde bulundu.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü dondurma firması MADO, depremzedelere su ve sütlü tatlı desteğinde bulundu.


Depremzedelere yardımcı olmak için her zaman hazır olduklarını ifade eden MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, “Korona virüs belasıyla mücadele edilen şu günlerde İzmir'de meydana gelen depremden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bizler iş dünyası olarak depremzedelere ve arama kurtarma ekiplerine sütlü tatlı ve su gönderdik. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız ve her türlü desteği vermeye de hazırız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

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