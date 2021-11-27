Mahalle bekçilerinin bulduğu yaralı köpek tedaviye alındı

Kahramanmaraş'ta mahalle bekçileri tarafından bulunan yaralı bir köpek, tedavisinin yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Türkoğlu İlçe Emniyet amirliği kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçi Yaya Devriye ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde otomobilin çarptığı tahmin edilen yaralı bir köpek buldu.

Yaralı ve aç olduğu için soğukta ölmek üzere olan köpek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.