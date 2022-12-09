Mahalle muhtarlarına sağlık hizmetleri anlatıldı

Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi ve Özel Sular Vatan Hastanesi'ndeki görevli doktorlar, mahalle muhtarlarına hastanedeki sağlık hizmetleri ve yapılan ameliyatlar hakkında bilgi verdi.

Toplumun farklı gruplarını hastane bünyesinde bilgilendirme toplantılarına devam eden Özel Sular Akademi Hastanesi ve Özel Sular Vatan Hastanesi vatandaşlara sağlık hizmetini sunmaya devam ettiği belirtildi. Hastane yönetimi ve doktorlar, mahalle muhtarlarına sunulan sağlık hizmetleri ve yapılan önemli ameliyatlar hakkında slayt eşliğinde bilgi verdi.

Bilgilendirme toplantısında hastanenin yönetim kurulu adına konuşan Ecz. Halil İbrahim Avşaroğlu, “Bu hastanede kardiyovasküler cerrahi ameliyatları kapalı ve açık olarak yapılıyor. Hastane bünyesinde anjiyo ünitemiz bulunmakta olup, kalp pili ve stent işlemleri sorunsuzca halledilmektedir. Ayrıca hastane bünyemizde BT anjiografi cihazımız ile de ileri tetkik yapabilir kapasitedeyiz” dedi.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam ise, “Kliniğimizde yaptığımız açık ve kapalı kalp ameliyatlarının tanıtımını yaptık. İnsanlara daha kolay ulaşmak için muhtarlarımız ile buluştuk ve bilgilendirdik. Muhtarlarımızın bu ameliyatlara olan güvenlerini tazelemek istedik ve diyoruz ki, bizim bölümümüz de Türkiye'de yapılan tüm kalp ameliyatları yapılmaktadır”diye konuştu.

Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu da, “Amacımız yaptığımız hizmetlerin halka daha hızlı ulaşması için muhtarlarımız vasıtasıyla bilgilendirmek istiyoruz. Hiçbir hastanın Kahramanmaraş dışına gitmesini istemiyoruz”ifadelerini kullandı.

Ortopedi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Köse ve Opr. Dr. Ramazan Danışman hastaneler bünyesinde yapılan ortopedi ameliyatları ve özellikle mikro cerrahi işlemleri hakkında bilgi verirken, Cildiye Uzmanı Uzm.Dr. Mustafa Kaan Taşolar ise cildiye polikliniğinde yapılan işlemler ve özellikle yeni açılan saç ekim ünitesi hakkında bilgiler aktardı.