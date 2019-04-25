Mahalle sakinleri, bereket ve bolluk için kurban kesti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi'nde yağışların fazla olmasının sevincini, bolluk ve bereketin artması dileğiyle ‘şükür' kurbanı kesildi.

Elbistan ve bölgesindeki çiftçilerin yüzünü, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar güldürdü. Çiftçiler, arazilerine umutla ektikleri ürünlerinin yeterli yağış almasına sevindi. Kıraç araziler başta olmak üzere tüm ürünlere can suyu olan yağışlar nedeniyle şükranlarını göstermek isteyen İğde Mahallesi'ndeki vatandaşlar, imece usulü ile aldıkları büyükbaş hayvanı şükür kurbanı olarak kesti. Mahalle meydanında toplanan İğde Mahallesi sakinleri, ilahiler ve tekbirler eşliğinde kurban keserken, bereket getiren yağışlar nedeniyle de dua ettiler. Kesilen kurbanın eti ise yemek yapılarak başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere, mahalle halkına ikram edilecek.

Kurban kesimi sonrasında değerlendirme yapan mahalle sakinleri, “Yüce Allah'ımıza şükürler olsun ki; bu yıl yağışlar yüzümüzü güldürdü. Ekinlerimiz, bol yağmur ve karla birlikte yeşerdi. İnşallah bu yıl yüksek verim alacağız. Bundan dolayı da bize bereket yağdıran Allah'a şükranlarımızı göstermek adına, şükür kurbanı kesmeye karar verdik. Mahalleli hep bir araya gelerek karınca kararınca herkes destek oldu ve bu büyükbaş kurbanlığı aldık. İnşallah dualarımız kabul olur. Buradaki hemen herkes geçimini çiftçilikle sağlıyor. Yağmur varsa ekin var. Yağmur yoksa ekin olmaz. Çok şükür bu sene varlık senesi oldu. Allah, kestiğimiz kurbanı kabul etsin” diye konuştular.