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Mahallede oklu kirpi paniği

Kahramanmaraş’ta bir mahalledeki apartmanların arasında görülen ‘oklu kirpi’ paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta bir mahalledeki apartmanların arasında görülen ‘oklu kirpi' paniğe neden oldu. Apartmanların arasında gezinen kirpi yaklaşık 5 saat süren operasyonla yakalandı.


Olay, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki bir sitenin apartmanlarına dış cephe yalıtımı yapan işçiler, sabah saat 07.30 sıralarında inşaat malzemelerinin olduğu bölgede oklu bir kirpi gördü. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zaman zaman ok fırlatan kirpi vatandaşlar ve çocuklar tarafından korkuyla takip edildi.


Ekipleri yeterli olmayınca bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Kirpiye yakalamak için farklı yöntemler deneyen ekipler son çare olarak uyuşturucu tabanca kullandı. Etraftan bulunan torba ve çuvallar yardımıyla yakalanan kirpi ekip aracına alınarak tedaviye götürüldü. Kirpinin tedavisinin tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.


Vatandaşlar ise kirpinin nereden geldiğini bilmediklerini sabahın erken saatlerinden bu yana apartmanların etrafında dolaştığını söyledi.

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