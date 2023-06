Mangal, şiş ve sac tavalar bayrama hazır

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesinde mangal, şiş ve sac tavalar satışa hazır hale getirildi ve tezgahlardaki yerini aldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ağır hasar alan Tarihi Demirciler Çarşısında depremin yaraları hızlı bir şekilde sarılırken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ustaların bin bir zahmetle yaptığı mangal, ızgara, şiş ve sac tava gibi ürünler tezgahlardaki yerini almaya başladı. 91 dükkan, tescilli 1 hamam ve 1 çeşmenin bulunduğu tarihi yapı içerisinde yoğun mesai harcayan ustalar, bayram öncesinde ürettikleri malzemelerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesinden dolayı ise memnun kaldı. Büyüklüklerine göre farklı fiyatlardan satışa sunulan mangal, şiş, sac tava ve ızgaraların vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor.

“Mangalların imalatına başladık”

Yaşanan depremden dolayı fiyatlarda geçen yıla nazaran fazla değişiklik yapmadıklarını ifade eden Harun Kar, “Kurban Bayramı geldi şükür, depremden çıktık. Mangalların imalatına başladık. Mangallarımız 50 santim, 60 santim, 70 santim olarak müşterilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda sac tavalarımız var, siyah sac tava, krom sac tava, tel ızgara ve şişlerimiz var. Kaplamalı, kaplamalı, tokalı ve tokasız gibi, 50 santim, 60 santim şişlerimiz mevcut” dedi.

Demirciler Çarşısında et tahtası imalatı yapan Bilal Geçgil de vatandaşların et doğrama tahtalarına da yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek “Kurban Bayramı'nın gelmesi ile et kütüklerimiz, et tahtalarımız, salata tahtalarımızı geçmişten bu güne kadar yaptığımız gibi en iyi kalite ile satışa sunmaktayız. Depremden önceki fiyatlarımız daha aşağı fiyatlarla halkımıza hizmet etmekteyiz” diye konuştu.