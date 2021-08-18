Maraş camekan ve rahlesi tescillendi

Kahramanmaraş'ın değerlerinden olan Maraş Camekanı ile Maraş Rahlesi tescillendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetler ve el sanatlarının koruma altına alınması için tescil başvurularını sürdürüyor. Son olarak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türk Patent Enstitüsüne yapılan “Maraş Camekanı” ve “Maraş Rahlesi” tescil başvurusu kabul edildi.

“Maraş Camekanı” ve “Maraş Rahlesi” isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş'ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18'e yükselmiş oldu.

Türk Patent Enstitüsü tarafından 16 Ağustos tarih ve 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanan eserler şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Bültende, ince işçilik gerektiren ve geleneksel süslemelerle özgün çizgiler taşıyan iki eser hakkında, “Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden gelenekler olduğu ve 15. yüzyıla tarihlendirildiği” bilgileri ile yapım aşamalarındaki teknik bilgiler ve kullanım alanları yer alıyor.