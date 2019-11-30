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Maraş dondurması Somali yolunda

Somali Ankara Büyükelçisi H.

E Jama Abdullahi Mohamed, Kahramanmaraş ziyareti sırasında satırla dondurma kesti. Büyükelçi Mohamed, Kahramanmaraş'la ticari anlamda işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.


Alpedo Kervan Lezzetler Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından misafir edilen E Jama Abdullahi Mohamed ile Ticari Ateşe Mohamed Adan Dahir, dünyaca ünlü ‘Maraş dondurmasını' keserek bu lezzeti kendi ülkelerine de söyledi.


Kervanhan Restoranda düzenlenen şovda satırla dondurma kesen E Jama Abdullahi Mohamed, “Kahramanmaraş'ta olmaktan çok mutluyuz. Büyük dondurma çok etkileyici. Geçtiğimiz günlerde aynı şovu Sakarya'da görmüştüm. Tekrar burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bir daha geleceğiz” dedi.



“Maraş dondurmasını Somali'ye taşıyacağız”


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alpedo Kervan Lezzetler Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Kahramanmaraş denilince akla dondurma gelir. E Jama Abdullahi Mohamed ve değerli ekibini Kahramanmaraş'ta misafir ettik. Kendileri de bizleri Somali'de misafir ediyorlar. Bizlerde firma olarak Somali'de bir proje başlattık. Kahramanmaraş dondurmasını o bölgeye taşıyacağız. Ben değerli misafirlerimize Kahramanmaraş'a geldikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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