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Maraş işi sim sırma defilesi

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ‘Maraş işi sim sırma' defilesi düzenlendi.


Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) toplantı salonunda düzenlenen programda modacı Dilek Hanif onur konuğu olarak katıldı. Asil Çağıl koreografisi ile Maraş işi sim sırma defilesi, izleyenleri adeta geçmişin derinliklerine taşıdı. Kahramanmaraş'ın tarihi değerlerinin ilmek ilmek işlendiği sim sırma ürünler yöresel ve geleneksel kıyafetlere uyarlanarak izleyenlerin beğenisine sunuldu. Defile öncesi katılımcılara konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, kentin gizli kalmış hazinesini modern kültürle harmanlayıp dünya mirasına kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.


Başkan Zabun, “Kahramanmaraş 13 bin yıllık bir medeniyete sahip kenttir. Hititlilerden, Asurlulara, Urartular, İskitler ve Romalılara kadar bu bölgede yaşamış tüm uygarlıklar bugün Kahramanmaraş'ın kültür mozaiğini oluşturmaktadır. Osmanlı saraylarına kadar uzanan şöhretiyle şehrimizin adıyla anılan sim sırma bu kültürün en güzel örneğidir. El emeği göz nuru, gizli kalmış bu hazineyi yeni bir trend ve modern kültürle harmanlayarak dünyanın beğenisine sunuyoruz. Kahramanmaraş'ın tekstil sektördeki küresel marka gücünü, sim sırma dokusuyla buluşturarak dünya modasına kazandırmayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

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