Maraş lezzetleri TBMM'de milletvekillerine sunuldu

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kahramanmaraş'ın başta dondurması olmak üzere yöresel lezzetlerini milletvekillerinin beğenisine sundu.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim görüşmeleri devam ederken, meclisteki vekillere yemek sonrası Alpedo-Kervan tarafından Ankara'ya taşınan yöresel lezzetler ikram edildi.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından 400 kilogram Maraş dondurması vekillere ikram edildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Maraş dondurmasını baltayla keserken, Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan çörek, tarhana, biber, ceviz, elma, samsa, sucuk, gibi ürünler vekillerin beğenisine sunuldu. Alpedo-Kervan tarafından milletvekillerine, 850 paket dondurma, biber ve tarhana da hediye edildi.

TBMM'de Kahramanmaraş'ın lezzetlerini milletvekillerinin beğenisine sunmanın onurunu yaşadıklarını söyleyen Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Biz kendimizi Kahramanmaraş'ın turizm elçisi ilan ettiğimizi her defasında söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar şehrimizin güzelliklerini Türkiye ve dünyaya sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gazi meclisimizde şehrimizin birçok geleneksel lezzetlerini acısıyla tatlısıyla onlara sunduk. Vekillerimiz de sağ olsunlar çok beğendiler” ifadelerini kullandı.