'Maraş Olayları'nın 41'inci yıl dönümünde 'Kardeşlik Bildirisi'

Kahramanmaraş'ta 1978 yılı Aralık ayında yaşanan olaylarla ilgili olarak Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları “Kahramanmaraş Kardeşlik Bildirisi” konulu ortak basın bildirisi yayınladı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ortak basın toplantısında bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın değerlerini irfanını ve medeniyetini Alevi'si ve Sünni'siyle Maraşlıların beraberce oluşturduklarını ifade etti.

Anadolu'ya, dünyaya örnek Maraş kahramanlığının önemli olduğunu ifade eden Zabun, “Maraş'ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 Aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgahlanmıştır. İnsan sevgisinden yoksun vesayet odakları 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yapmışlardır. 1978 olaylarının mağdurları Alevi'dir, Sünni'dir, Kürt'tür, Türk'tür. Bütün Maraş'tır. Türkiye demokrasisidir. Bütün Maraşlıların telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı, 1978 Maraş olaylarının istismarını hiçbir Maraşlı, Alevi veya Sünni tasvip etmemektedir. Maraş'ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız. Kahramanmaraşlılar olarak 1978 olaylarından çıkardığımız ders; daha çok insan sevgisi, daha çok dayanışma, daha çok demokrasi, daha çok şeffaflık, daha çok insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.