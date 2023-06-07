Maraş Samsası coğrafi işaretle tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuruyla, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Maraş Samsası'nın coğrafi işaret tescili alındı.

Şehrin yöresel lezzetlerini, geleneksel el sanatlarını ve kültürel değerlerini koruma altına almak için tescil başvurularını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Maraş Samsası'nı da Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil ettirdi.Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan başvurunun ardından Maraş Samsası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanan 143 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı.

Mahalle Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehrin yöresel lezzetleri ve el sanatlarına sahip çıkılarak coğrafi işaret tescilli ürünlerin sayısının artırılacağı belirtildi.