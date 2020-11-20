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Maske takmayan kadından polise özür

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde maskesiz yakalanan bir kadın polis ekiplerine, “Çalışmıyorum zaten vallahi unuttum” dedi.

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde maskesiz yakalanan bir kadın polis ekiplerine, “Çalışmıyorum zaten vallahi unuttum” dedi.


Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uyguluyor. Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, maskesiz yürüyen iki kadını durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Maskesi olmayan kadın ceza yazılacağını anlayınca, “Çalışmıyorum zaten, unuttum özür dilerim” dedi. Maske takmayan kadına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası tatbik edildi.


Maskesini takan kadın daha sonra yoluna devam etti.

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