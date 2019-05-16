Mavi kapaklarla şehitler adına bağış yaptılar

Kahramanmaraş'ta Engelliler Haftasında, özel bir okulda toplanan mavi kapaklar şehitlerin adını taşıyan 4 tekerlekli sandalye olarak ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde özel bir okulda yapılan kampanya sonrası toplanan mavi kapaklar, şehitlerin adının verildiği tekerlekli sandalyeler olarak geri döndü. 4 adet tekerlekli sandalye, engelliler haftasında düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Etkinliğe katılan Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, ''Hakikaten bu etkinlik sizleri şehit aileleriyle birleştirdi. Sizleri bu güzel duyguları yaşatmak için bizlerle buluşturdu. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz oldukça fazla mavi kapak biriktirmişler. Bu kapakların neticesinde de inşallah bunları sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah bu tür kampanyalar hem bu okulumuzda hem de diğer okullarımızda birbiriyle yarış edercesine devam eder. İhtiyaç sahipleri olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bundan faydalanır'' dedi.

Kahramanmaraş'ta mavi kapak toplama kampanyasına öncülük eden ve bugüne kadar yüzlerce aileyi mavi kapaklarla buluşturan Abdülkadir Gülmezoğlu ise yaptığı açıklamada, ''Biz 6 yıldır mavi kapak kampanyasını yürütüyorduk ama bu tür etkinlikler bizlere daha derinden duygular yaşatıyor. Bugün canlarını bu vatan için ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için can vermiş aziz şehitlerimizin adını yaşatmak adına, ihtiyaç sahibi 4 vatandaşımıza verdiğimiz tekerlekli sandalyelere şehitlerimizin adını yazdık. Ben bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Şehitler adına bu etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ise, ''Şehitlerimizin adına mavi kapak karşılığında, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye veriyoruz. Şehitlerimizin manevi olarak bir şeye ihtiyacı olmamasına rağmen onların ruhlarını yad etme adına küçük de olsa bu tür etkinlikler bizleri memnun ediyor'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Tekerlekli sandalyeleri teslim alan ailelerde, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti.