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Melike Günal 3 madalyayla döndü

Mısır’ın başkenti Kahire’de 10-13 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen, 19 ülkeden 170 sporcunun katıldığı 5.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10-13 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen, 19 ülkeden 170 sporcunun katıldığı 5. ISSF Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu Halter Şampiyonasından Milli Halterci Melike Günal, 3 madalyayla döndü.


Milli takımı temsilen 20 sporcunun katıldığı şampiyonada Kahramanmaraşlı Melike Günal +87 kiloda koparmada ve silkmede elde ettiği toplam puanlarla 3 bronz madalyanın sahibi oldu.


Milli Halterci Melike Günal ile Antrenörü Muhammet Nazik şampiyona dönüşü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

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