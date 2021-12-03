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Menzelet Barajı her mevsim güzelliğiyle ilgi çekiyor

Kahramanmaraş’ta su sporları bakımından önemli bir konuma sahip olan Menzelet Barajı, her mevsim manzarasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş'ta su sporları bakımından önemli bir konuma sahip olan Menzelet Barajı, her mevsim manzarasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.


Merkeze 20 kilometre uzaklıkta olan ve yelken, su altı sporları, tekne turları yapmaya uygun olan Menzelet Barajı doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.


Doğası ve manzarasıyla Menzelet Barajının görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen doğaseverlerden İsmail Nar, “Menzelet Barajı muhteşem manzarasıyla görsel şölen sunuyor. Buraya yaz kış geliyoruz ve harika manzara fotoğrafları çekiyoruz. Burası görülmeye değer bir yer” dedi.

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