Meslek edindirme ve sanat kurslarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK), şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir belediyesinin Türkoğlu'ndaki KAMEK Kurs Merkezi'nde de kuaförlük, giyim, el oyası, dekoratif tablo yapımı ve ahşap boyama gibi birçok atölyede eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Kursiyerler KAMEK'te aldıkları eğitimlerle hem meslek hayatına ilk adımı atıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler aldıkları sertifikalarla da birçok sektörde iş imkânı bulabiliyor. Kursiyerler, KAMEK'in sosyalleşmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.