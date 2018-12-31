Meslek lisesi öğrencileri köy okullarını güzelleştiriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Pazarcık Aksu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, köy okullarını güzelleştiriyor.

Pazarcık Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü destekleriyle okul müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mutluluk Üretim Atölyesi" adlı proje kapsamında teknik bölümlerde eğitim gören öğrenciler köy okullarının elektrik, metal, mobilya ve bilişim alanlarında bakım ve onarıma ihtiyaç duydukları çalışmaları yaparak öğrencilerin hizmetine sundular.

Çocuk gelişimi alanında eğitim gören öğrenciler ise ana sınıfı bulunan köy okullarında okuyan okul öncesi öğrencilerine kendi el yapımı oyuncaklar hediye ettiler.

Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Mehmet Yavuzatmaca, "Hazırladığımız ''Mutluluk Üretim Atölyesi'' projemiz kapsamında köy okullarımızda bakım ve tadilat yapıyoruz. Köy okullarımızda bulunan eskimiş ve yıpranmış eşyaları genel bir bakımdan geçiriyoruz. Bu sayede eğitim gören öğrencilerimizin sosyalleşmelerini sağlarken, köy okullarımızda okuyan çocuklarımıza yeni bir ortam vermeye çalışıyoruz'' dedi.