Metin Doğan: "O ölüm anını yaşamak için bekledim"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatarak büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Metin Doğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz 2016'da demokrasi destanının yaşandığı gecede tankın paletlerinin altına yatarak sembolleşen Metin Doğan, 15 Temmuz ruhunu ve o andaki duygularını öğrencilere anlatmak için Elbistan Gençlik Merkezi'nin davetlisi olarak Elbistan'a geldi.

66 tonluk tankın altına ezileceğini bile bile yatan Doğan, 15 Temmuz ruhunu öğrencilere ilk olarak İMKB Elbistan Fen Lisesi'ndeki programda anlattı.

Doğan, konuşmasına, 15 Temmuz 2016 gecesinde tankın önüne yatma sürecini ve nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu anlatarak başladı.

Doğan, şunları söyledi:

“Ben bu alçak saldırıyı duyar duymaz kendimi sokağa attım. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz' diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Biri tankın şoförü, diğeri de tankın komutanını gözden kaçırdım. Tankın komutanı, tank şoförü durduğunda silah çekmiş. Sol paletin altına yattığımda orası kör noktaymış. O benim nereye yattığımı ve nereye kaybolduğumu bilmiyor. Tankın şoförü, durduğu zaman komutanının kafasına dayadığı silahla öleceğini bilmesine rağmen o paleti omzumda ve kulağımda hissettiğim anda frene bastıranın Allah olduğuna inandım. Kadere çok inanan biriyim. O ölüm anını yaşamak için bekledim. Çünkü beni sürekli uyarıyorlardı ve aksi takdirde ateş edeceklerini söylüyorlardı. Tank üzerimden geçseydi 161 kişi gibi şehit olacaktım.”

Türkiye genelindeki 588. programını Elbistan'da gerçekleştirdiğini belirten demokrasi kahramanı Metin Doğan, “Okullara çok önem veriyorum. Vücut, 20 yaşından sonra psikolojik ve fizyolojik olarak kendisini tamamlıyor. Allah da bu çocuklara beni çok sevdirdiği için genelde insanların çok sevdiği kişilerin sözleri daha çok akıllarında kalır. Şu an 588. programım oldu. Türkiye'nin dört bir yanına koşturuyorum. Programlara önem verme nedenim de çocukların yaşamış oldukları topluma daha sosyal duyarlılık kazandıklarını düşünüyorum. Özellikle refleks tepkisinden de uzak ağızlarından çıkacak her sözün ve davranışın da olası sonuçlarını süzebilecek devletin özellikle kurum ve kuruluşları ile de yıpratılmaması hassasiyeti taşıyacak bir nesil yetişmesi için de koşturuyorum” dedi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz da, Doğan'a davetlerini kırmadığı için teşekkür etti.

Doğan, buradaki konuşmasının ardından öğrencilerle selfie çektirdi.