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Metruk ev ile araç yangında kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında bir metruk ev ile park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir metruk ev ile park halindeki araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 27. Sokakta metruk bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticare araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ev ve aracı söndürdü. Araç ve metruk bina kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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