Mevsimini şaşıran kiraz ağacı çiçek açtı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kiraz ağacının Ekim ayında çiçek açması, görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cemil Çam'ın bahçesindeki kiraz ağacı, kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde çiçek açtı. 73 yaşındaki çiftçi Cemil Cam, kiraz ağacının bu zamanda çiçek açmasına anlam veremediğini söyledi. Çam, “Burada meyve ağaçları normal şartlarda Nisan ayında çiçek açar, meyvesini de Haziran ayında verir. Ama bahçemdeki bir kiraz ağacı Ekim ayının ortasında çiçek açtı. Sebebini bir türlü anlamadık. Mevsimini şaşırdı herhalde” dedi.

Böyle bir durumla daha önceden karşılaşmadığını vurgulayan Çam, “Bahçemde bir sürü meyve ağacı var. Onların hiçbirinde çiçek yok. Zaten bizim buranın iklimi buna müsait değil. Çok şaşırdık. Görenler de merakla çiçeklere bakıyor” ifadelerini kullandı.