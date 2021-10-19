İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi yol uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki şahıslarda arama yapıldı. Yapılan aramada bir şahsın üzerinde bulunan meyve suyu kutusundan 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Z.A. (28), gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.