İhlas Haber Ajansı

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Mezbahadan çıkan boynuzlar süs eşyasına dönüşüyor

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde mezbahadan toplanan boynuzlar, süs eşyası olarak kullanılıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde mezbahadan toplanan boynuzlar, süs eşyası olarak kullanılıyor.


Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde inek, keçi, koç, manda ve geyik boynuzundan yapılan süs eşyası vatandaşların beğenisine sunuluyor. İş yerini gören müşterilerinin müze sandığını söyleyen işletmeci Fatma Yanık, "İş yerimizde mezbahadan getirdiğimiz boynuzları işleyerek süs eşyası haline getiriyoruz. Bu süs eşyaları ofislerde, televizyon ünitelerinde, iş yerlerinde kullanılıyor. Ürünlerin fiyatı ise 150 -350 TL arasında değişiyor" dedi.

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