MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen: “Böyle iki yüzlü siyaset olmaz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı” Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen HDP ve CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Kahramanmaraş Kalesinde düzenlenen programa, Şehit aileleri, gaziler, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Kuran tilavetinden sonra kürsüye gelen MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen HDP ve CHP'yi sert sözler ile eleştirdi.

CHP'yi HDP'nin ekmeğine yağ sürmek ile suçlayan Alperen şöyle konuştu:

“2023 seçimlerine bizim MHP olarak yaklaşışımız hak ve batıl ile tercih olacağı noktasındadır. Zilletin 6'lı masası ve resmi çeken HDP ile katarsanız, 7'li zillet çetesi memleketimize ülkemize ve Kahramanmaraş'ımıza şimdiye kadar hiçbirşey getirememiş, vaat edememiş ve bunun yanında, istikbal ve istiklal mücadelemize yönelik saldırıların odağı haline gelmiştir. Zillete ve unsurlarına verilecek her oy, bu memleketimize 2023 yılında sonra felakete sürüklemesine neden olabilecek oylardır. 2023 yılında memleketimizi uçurumun kenarına bırakmak isteyen, hatta oradan atmak isteyen zilletin ne olduğunu sizlere anlatmak veya hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Bunlar; Yozgat'ta milliyetçilik yapıp, Kandil'e yapılacak operasyonlara ilişkin tezkereye hayır veren CHP'dir. Memleketimizin 40 yılına maal olan HDP- PKK işbirliği Sorucularla faiz lobileri ile hareket eden işbirlikçileridir. TBMM'de Suriye ve Irak'a yönelik düzenlenecek operasyon teskeresine CHP Genel Başkanı tezkereye hayır vermek suretiyle PKK'nın ve bunların uzantıları olan HDP'nin ekmeğine yağ sürmüştür. ve birde bu zihniyet utanmadan, sıkılmadan diyor ki, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle iki yüzlü siyaset olmaz.”

“NATO konusunda ses çıkaran var mı?”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan şunları söyledi: “Suriye'ye operasyon yapılacağının sinyali verildi. Ama dünden itibaren HDP'liler başladı. Ve ortaklarını TSK'nin operasyonuna karşı durmaya davet ediyor. İşte bu operasyona CHP ve HDP karşı duruyor. En azından İP sessiz kalıyor. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir sözümüz var. Eğer bu tutumu ile İP terörü desteklememiş mi oluyor? Ya da kimden yana taraf oluyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya alınması konusu var. 20 günlük bir konu. Bir günden bir güne CHP'den İYİ partiden, HDP'den zaten beklemiyoruz. Bununla ilgili bir açıklama gelmiş miydi? Hayır? Ama dün CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı şimdi dışı politika konusunda CHP genel başkan danışmanı tavrını ve tutumunu ortaya koydu. Finlandiya'nın NATO'ya alınması gerekir dedi ve Türkiye'nin politikasının yanlış olduğunu belirtti. İYİ partiden ses çıktı mı? Çıkmadı. Bunu eleştiren veya tenkit eden bir söz var mı? Yok. Ya da HDP ile ilgili bir sözü var mı? Yok.”

Toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.