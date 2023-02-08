Mikail bebek böyle kurtarıldı

2 gündür kanepeye sıkışmış şekilde bekleyen Mikail bebek, GÜRAK ekibinin kolları arasında hastaneye kaldırıldı.

Gürsu arama kurtarma ekipleri Mikail'e nefes oldu

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere yola çıkan GÜRAK, zorlu bir yolculuktan sonra afet bölgesine ulaştı. Canlarını riske atarak kar ve tipiye rağmen ilerleyen GÜRAK ekibi, Kahramanmaraş'taki enkaz arama çalışmaları sırasında bir ses duydu. Çocuk sesine yönelen ekipler uzun uğraşlar sonucu, 4 katlı bir binanın zemin katından 2 yaşındaki Mikail Uğur'u çıkarmayı başardı. Öğle saatlerinde başlayan çalışma gece geç saatlere kadar devam etti. İki gecedir bir kanepenin köşesinde bekleyen çocuğun bitkin düştüğünü tespit eden ekipler, ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail'e hastaneye kadar eşlik ettiler. Doktorlara emanet edilen Mikail bebek, GÜRAK ekibinin duygulu anlar yaşamasına sebep oldu.

Ekibin çalışmalarını Gürsu'daki deprem yardımlarını koordine ederken takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu haberle hem duygulandık hem de mutlu olduk. Bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Gürsu Arama Kurtarma Ekibimizle gurur duyuyoruz. Nice güzel haberleri bizlere ulaştırmasını temenni ediyorum” diye konuştu.