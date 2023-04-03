Milli Eğitim Bakanı Özer: "Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi?"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta katıldığı iftar programının ardından yaptığı açıklamada, "Biz 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz, 212 bin öğretmenimiz var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bahçesine kurulan çadırda depremzede öğretmenlerle birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6 Şubat'tan bu yana tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti. Vatandaşlara günlük olarak 2 milyon sıcak yemek, 1,8 milyon ekmek ulaştırabilir duruma geldiklerini ifade eden Özer, "Öğretmenlerimiz Covid-19 salgınında Vefa gruplarında nasıl fedakar bir şekilde çalıştılarsa yine bakanlıktan hiçbir talimat beklemeden sahada oldular. Yemek pişirdiler, malzemelerin tasniflerini yaptılar, çadırların organizasyonunu yaptılar, konaklamadaki her türlü ihtiyacı karşıladılar, çadırlarda psikososyal destek eğitimleri verdiler" dedi.

"40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada"

Depremde kaybettiği yakınlarını toprağa verdikten sonra sahada depremzede vatandaşlara yardım etmek için aktif olarak çalışan yöneticiler olduğunu da anlatan Özer, şunları kaydetti:

"40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada. Vatandaşının, kardeşinin, derdiyle hemhal olmak, ona derman üretebilmek için çırpındı. Öğretmenler ve bakanlığın idari personelinin Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi 'Kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan tek tek 'Ben varım' diyerek vatandaşların derdine koştu. Öğretmenlerimizle gurur duyuyorum. Kendilerine minnettarım. İnşallah bu günler geçecek. Devletimiz, milletimiz, hükümetimiz tüm imkânlarıyla sahada. İnşallah devlet, millet el ele vererek bugünleri de atlatacağız. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyoruz."

"Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz var"

Covid-19 salgınında eğitimi normalleştirerek Türkiye'nin normalleşmesine çok önemli katkı sağlandığı gibi deprem bölgesinin normalleşmesinin de eğitim üzerinden olacağını belirten Özer, "Biz 19 milyon öğrencisi, 1 milyon 200 bin öğretmeni olan devasa bir aileyiz. Biz normalleşmeden Türkiye normalleşebilir mi? Bölgede de 6 milyon 800 bin öğrencimiz var. 212 bin öğretmenimiz var" diye konuştu.

Bu sürecin kahramanı olan öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, valilere minnettar olduklarını ifade eden Özer, öğretmenlere "hayırlı ramazanlar" dileklerini iletti.

İftar programına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Murat Süt de katıldı.