Minibüs dereye uçtu: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Andırın ilçesi Efirağırzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen Ramazan K. (47) yönetimindeki 80 BC 014 plakalı minibüs, bir anda toprak yolda kaymaya başladı. Kaymanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs yolun sağında bulunan dereye uçtu. Minibüs şoförü ve yolcu Levent K. (23) kazada yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.