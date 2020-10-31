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Minibüs durağa girdi: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında durakta bekleyen bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında durakta bekleyen bir kişi yaralandı.


Kaza, Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 46 NT 953 plakalı minibüs, bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bekleyen Yunus A'ya çarptı, sonra da durağın yanındaki ağaca çarptıktan sonra durdu.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Yunus A'yı hastaneye kaldırırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Minibüste maddi hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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