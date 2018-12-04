Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun 22. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç.'nin kullandığı 06 AS 9385 plakalı otomobil, plakası alınamayan bir kamyona çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Durdu Ş. idaresindeki 46 K 3148 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin motor kısmında çarpışmanın etkisiyle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Ç. (27) ile aynı araçta bulunan Nahide Ç. (60) ile minibüs yolcularından 60 yaşındaki Asiye Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen 112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya karışan araçlar, bölge trafik ve jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.