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Minibüsler çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan bir sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarılabildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Çiçek Mahallesi kesiminde meydana geldi. Demircilik Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki Ali Doğan yönetimindeki 46 K 3206 plakalı minibüs, anayola çıkmak isteyen Sadettin Yapıcı idaresindeki 46 K 3110 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüsler yolun her iki şeridine savrularak durabildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda sürücülerden Yapıcı, araçta sıkıştı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, itfaiye ekiplerinin demir kesme makinesi yardımıyla kapıyı açmalarının ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Berivan Yapıcı, Bayram Kaya, Selin Koç ve Zeynep Demirci de; 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için Elbistan-Malatya yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kazaya karışan minibüslerin olay yerinden kaldırılması ile birlikte trafik akışı normal olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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