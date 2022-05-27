Minik öğrencilerden jandarmaya moral

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ilkokul öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Afşin Bey İlköğretim Okulunda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri Afşin İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti. Jandarma personeliyle bir araya gelen minik öğrenciler asker kıyafetleri ile hazırladıkları mini bir gösteri sundu.

Ziyarete gelen öğrencilerle tek tek ilgilenen Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, minik öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek jandarma için hazırladıkları gösteri için de teşekkür etti.