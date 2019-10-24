Minik öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Kahramanmaraş'ta bir grup Kur'an Kursu öğrencisi terörle mücadele eden Mehmetçik için dua etti.

Kahramanmaraş Ayşe ve Erdoğan Küçükarık Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklar, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Camini ziyaret etti. Cami hakkında imam hatipten bilgi alan minik öğrenciler, minarede 100 yıldır patlamamış olarak duran top mermisini görme imkanı buldu. Mehmetçik için camide hep birlikte dua eden öğrenciler asker selamı verdi.

Tarihi camide çocuklarla buluşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen cami imam hatibi Mustafa Nar, “Cami ve çocuklarımızın buluşmasını önemsiyoruz. Kahramanmaraş'taki diğer çocuklarımızı da minaresinde patlamamış top mermisi bulunan camimize bekliyoruz. Çocuklarımıza camimizi gezdirdik ve onlarla hoşça vakit geçirdik. Bugün aynı zamanda burada Kahraman ordumuz için minik yavrularımız asker selamı göndererek onlara dua ettiler" dedi.