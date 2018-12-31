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Minikler pizza yaparak eğlendi

Kahramanmaraş’ta minikler, her zaman severek ve büyük bir zevkle yedikleri pizzaları bu kez kendi elleriyle yaparak hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Kahramanmaraş'ta minikler, her zaman severek ve büyük bir zevkle yedikleri pizzaları bu kez kendi elleriyle yaparak hem eğlendiler hem de öğrendiler.


Kahramanmaraş Piazza AVM, bu kez minik ziyaretçilerini mutlu eden bir etkinlik gerçekleştirdi. Bir pizza restoranıyla işbirliği ile kurulan Yeni Yıl Atölyesi'nde minik eller pizza yaparak hem eğlendi hem de öğrendi.


Piazza AVM'nin fast food katında özel olarak oluşturulan bölümde iki gün boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmasında, ustalarla birlikte pizza yapmayı öğrenen minikler, daha sonra yaptıkları pizzaları büyük bir zevkle yedi.


Aileleri ise onların bu mutlu anlarını cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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