Mısır'da 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kahramanmaraş Şubesi, 2015'te bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Ulu Cami Meydanında gerçekleşen basın açıklaması öncesi idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Ahmet Bolat, Mısır yönetiminin ülke halkıyla birlikte normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulundu.

Batının Mısır'da uygulanan idam kararlarına göz yumduğunu söyleyen Bolat, “Mısır'da seçimle başa gelen Muhammet Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişi idam cezasına çarpıtılmıştır. Mısır'ın üst mahkemeleri bu kararın bir kısmını iptal etse de, yıl içerisinde Mısır'da 15 kişi idam edilmiştir. Yapılan son infaz gösterdi ki, darbeci Sisi'nin ölüm cezasını kullanması tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen kararlar ve idamlar karşısında batı bir kez daha insanlık suçu işlemesine göz yummuştur. Biz buradan darbeci Mısır yönetimine ve Sisi'ye ülke halkıyla normalleşme çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezası ise geçtiğimiz günlerde verilmişti.