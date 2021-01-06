İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında Kahramanmaraşspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Fatih Tokail, Fatih Deveci, Denizcan Şahin


Kahramanmaraşspor: Murat, Halil Uysal, Emin, Erdem (Ebubekir dk. 85 ?), Kadir, Yakup, İsa, Talha (İbrahim dk. 53), Doğanay (Cihan dk. 85 ?), Orhan (Mert dk. 69), İsmet


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Ümit, Yusuf (Mesut dk. 85 ?), Serkan Yavuz, Emrah, Erman, Sinan, Zeki (Bünyamin dk. 66), Oğuzhan (Samet dk. 66), Halil İbrahim Sönmez (Muhlis dk. 53), Mansur


Gol: İbrahim Koca (dk. 81) (Kahramanmaraşspor)


Kırmızı kartlar: Yakup (dk. 45) (Kahramanmaraşspor), Mansur (dk. 90) (Amed Sportif Faaliyetler)


Sarı kartlar: Kadir, Hüseyin, Emin, (Kahramanmaraşspor), Halil İbrahim, Erman, Samet (Amed Sportif Faaliyetler)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.