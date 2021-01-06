Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında Kahramanmaraşspor, evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Fatih Tokail, Fatih Deveci, Denizcan Şahin
Kahramanmaraşspor: Murat, Halil Uysal, Emin, Erdem (Ebubekir dk. 85 ?), Kadir, Yakup, İsa, Talha (İbrahim dk. 53), Doğanay (Cihan dk. 85 ?), Orhan (Mert dk. 69), İsmet
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Ümit, Yusuf (Mesut dk. 85 ?), Serkan Yavuz, Emrah, Erman, Sinan, Zeki (Bünyamin dk. 66), Oğuzhan (Samet dk. 66), Halil İbrahim Sönmez (Muhlis dk. 53), Mansur
Gol: İbrahim Koca (dk. 81) (Kahramanmaraşspor)
Kırmızı kartlar: Yakup (dk. 45) (Kahramanmaraşspor), Mansur (dk. 90) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Kadir, Hüseyin, Emin, (Kahramanmaraşspor), Halil İbrahim, Erman, Samet (Amed Sportif Faaliyetler)