Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Niğde Anadolu: 1

2.
Lig Beyaz Grup'un 15'inci haftasında Kahramanmaraşspor sahasında Niğde Anadolu ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Lütfullah Arslan, Çağlar Demircan, Umut İncili
Kahramanmaraşspor: Murat, Hüseyin, Halil, Recep Türköz (Orhan dk.63), Burak (Eren Taşkın dk.78), Emin, Kadir, İsa, Talha, Doğanay (Eren Nergiz dk.85 ?), İsmet
Niğde Anadolu: Ali Emre, Rıza, Metehan, Ali Mert, Mustafa (Yücel dk.61), Aykut, Berkin (Tolgahan dk. 88 ?), Fatih, Onur (Altar dk. 61), Berkay, Recep Yemişci
Goller: Berkin (dk.24) (Niğde Anadolu), Burak (dk.46) (Kahramanamraşspor)
Kırmızı kart: Hüseyin Cihan (dk.38) (Kahramanmaraşspor),
Sarı kartlar: İsa (Kahramanamraşspor), Rıza, Recep (Niğde Anadolu)