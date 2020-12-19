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Misli.com 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 2

Misli.

com TFF 2. Lig Beyaz Gurup'un ertelenen 7'inci hafta maçında Kahramanmaraşspor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Sefa Yılmaz, Serhat Ürkmez, Ufuk Uğurlu


Kahramanmaraşspor: Osman, Halil, Burak, Emin, Kadir, Murat Hocaoğlu, Gökhan (Ramazan Zorlu dk. 31), İsa, Talha, Doğanay Orhan (Eren dk. 69(İbrahim dk. 86 ?)


Zonguldak Kömrspor: Neset (Yılmaz dk. 46), Emre, Hakan, İlker, Hüseyin (Müslüm dk. 87?, Oktay (Ahmet dk. 60), Sinan Uzun (Tezcan dk. 74), Murat Türkkan, Furkan, Ramazan, Sinan Ören,


Sarı kartlar: Yılmaz, Ramazan, Tezcan, (Zonguldak Kömürspor), Yakup Ramazan, Kadir, Doğanay, (Kahramanamraşspor)


Goller Emre (dk. 9 ve 20), (Zonguldak Kömürspor), Emin (dk. 35), Halil (dk. 45), (Kahramanmaraşspor)

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