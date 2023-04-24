Mobilya atölyesinin kumaş dikim bölümü yandı

Kahramanmaraş'ta bir mobilya atölyesinin kumaş dikim bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir mobilya atölyesinin kumaş dikim bölümünün yer aldığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale ile alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Olay yerinde inceleme başlatıldı.