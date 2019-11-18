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Modifiye tutkunları Kahramanmaraş'ta buluştu

Modifiye tutkunları Kahramanmaraş’ta biraraya geldi.

Modifiye tutkunları Kahramanmaraş'ta biraraya geldi.


Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi Parkı'nda toplanan modifiye tutkunları araçlarını sergiledi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte modifiye otomobil, motosiklet ve klasik araçlar sergilendi.


Etkinliği düzenleyen Samet Bekereci, buluşma sayesinde modifiye tutkunlarının kaynaştığını belirterek, yetkililerden toplanabilecekleri yer tahsis etmelerini istedi.


Bu tür etkinlikler sayesinde gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulduğunu söyleyen Bekereci, “Burada ortalama 500-600 kişi 300'ün üzerinde araç var. Gaziantep ve Adana'dan arkadaşlarımız geldi. Aramızda da taşkınlık yapanları barındırmıyoruz" diye konuştu.

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