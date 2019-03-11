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Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.


Tepebaşı Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.A.'nın kullandığı otomobille N.A. idaresindeki motosiklet, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucunda çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü N.A. asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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