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Motosikletli çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta motosikletin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Mercimektepe Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde iki kişinin bulunduğu 46 ND 211 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Aktekin'e (54) çarptı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza sonrası motosiklette bulunan 2 kişi de yaralanırken, yaralılardan biri motosikleti kaza yerinden yaklaşık 300 metre uzakta bulunan bir evin bahçesine sakladı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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