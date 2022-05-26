Motosikletlinin feci ölümü

Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Onikişubat Altınova Mahallesinde meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 46 ABB 656 plakalı kamyonet, geri geri geldiği esnada, 20 yaşındaki Ferdi Avcı'nın kullandığı 46 AY 750 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekibi Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.