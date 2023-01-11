Muhsin Yazıcıoğlu davası ertelendi

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalarda FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla yargılanan şüphelilerin davası bugün görülen duruşma sonrası ertelendi.

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Muhsin Yazcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu başta olmak üzere sanıklar Ebubekir Semih Yüksekkaya ve Nedim Bakırhan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Aydın Özsıcak, Davut Uçum, Mustafa Atalar Yusuf Yiğit'in yer aldığı 4 sanık ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanıklar iddiaları reddederek beratlarını talep ederken, mahkeme heyeti, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığındaki ana soruşturma dosyasının beklenilmesine karar vererek duruşmayı 10 Mayıs'ta erteledi.

"Soruşturma başsavcılıkta devam ediyor"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz yaptığı açıklamada: “Bugün ki duruşma 10 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili yürütülen soruşturma Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında devam ediyor. 2012 yılında yapılan araştırmalarda bütün yolcularda yüzde 12'den başlayarak yüzde 27'ye kadar değişen oranlarda karbonmonoksit tespit edilmişti. Bizim için burada önemli olan helikopteri sevk ve idare eden pilot olduğu için pilot Mustafa İstektepe'nin karbonmonoksit oranı yüzde 26.7 oranındaydı. Bu dinç bir bünyede bile sersemletme etkisi olan bir karbonmonoksit alanıdır. Aslında talebimiz o sil baştan başlatılan soruşturmayla özellikle radar kayıtları biliyorsunuz, daha önce bölgede 'bir iki radar arızalı' dendi. Daha sonra 'arızalı değil ama iletim sistemleri arızalı' denildi. Ama en lazım olan 4. dakika 37 saniyelik kısmın olmadığını bildirdi Genel Kurmay. Bunların doğru olmadığını bunların yargıdan veri kaçırma olduğunu helikoptere askeri jetlerin türbülans oluşturarak düşürmesine neden olduğuna dair iddialarımızın ispatını engellemek amacıyla bu radar kayıtlarının yok edildiği, radar kayıtlarının yargıya verilmediği gerçeği var"dedi.

"Delillere daha rahat erişilebileceği inancındayız"

Yeniden araştırma istediklerini aktaran Yavuz," Biliyorsunuz ordunun üzerindeki FETÖ'nün azalmasıyla bunun artık daha mümkün hale geldiği, delillere daha rahat erişilebileceği inancındayız. Bu çerçevede biz yeni delillerle, yeni araştırmalarla helikopteri uçakların etki mesafesine girerek oluşturdukları türbülans ile düşürdüklerini, keza helikopterin içerisini de pilotu sersemletecek düzeyde karbon monoksite maruz bıraktıklarının araştırmalarla ortaya çıkarılacağı ümidini taşıyoruz. Bu temenni içerisindeyiz. 14 yıl sonra bile olsa 20 yıl bile geçse biz bu elde edilen delillerle bu vakanın aydınlanacağı inanç ve kanaatindeyiz” diye konuştu.