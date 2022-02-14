Muhsin Yazıcıoğlu davası için imza kampanyası

Kahramanmaraş'taki Yazıcıoğlu davasının ana dosyada birleştirilmesi için Ülküde Birlik Derneği, imza kampanyası başlattı.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kızılöz mevkii Keş Dağı'nda kazayla düşmediğini, bilakis örgütlü bir yapı tarafından düşürüldüğü iddia edilerek, mevcut davaların bir bütün olarak suikast davası olarak görülmesi talep edildi.

Ülküde Birlik Derneği Başkanı Necati Kaya, bunun için Kahramanmaraş'ta ilk imza kampanyasını başlattıklarını belirterek,

toplanan imzaların 25 Mart 2022'de Ankara Tacettin Sultan Dergahında toplanarak, imzanın yetkili kurumlara ulaştırılacağını söyledi. Kaya, “BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşları 25 Mart 2009'da toplum vicdanında suikaste uğramışlardır. Adaletin herkese tecelli edeceğine ilişkin umudumuzu hâlen yitirmedik” dedi.

Suikaste dair ana davanın bugüne kadar açılmadığını ifade eden Kaya, "Olay sonrasında elde edilen tüm deliller ve gelişmeler ışığında kamuoyu vicdanında oluşan kanaat, Muhsin Yazıcıoğlu ile yol arkadaşlarının örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen planlı bir suikaste uğradıkları ve bu planlı suikastın amacına ulaşmış olduğudur. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları hayatlarını kaybetmişlerdir. Sözde “kaza” sonucunda helikopterin düşmesinin üzerinden 13 yıl geçmiş olmasına rağmen; ilgili tüm deliller ışığında ne bir suikast davası açılmış ne de bu konunun sorumlusu yetkililer olayın tüm boyutlarıyla araştırılıp, sorumluların kamuoyu vicdanını rahatlatacak şekilde ortaya çıkarılması için harekete geçmişlerdir” dedi.

Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Başlattığımız imza kampanyasına aklı selim sahibi, sağduyulu, hak, hakikat, hakkaniyet sevdalısı, vicdan sahibi her vatandaşımızın bireysel olarak katkı vereceğinden asla şüphemiz yoktur. Bu cümleden olarak tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşlarının hayatlarını kaybettikleri suikastin üzerinden 13 yıl geçmiş olsa da gerçeklerin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılacağına ve suikastle ilgili sorumluların adalet kurumları nezdinde en ağır şekilde cezalandırılacaklarına dair ümidimizi halen canlı tutuyoruz. Bu ümidimiz gerçekleşinceye kadar da anayasal ve yasal tüm haklarımızı kullanarak elimizden gelen ne varsa yapacağımızı ve bu yoldan asla dönmeyeceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz” dedi.