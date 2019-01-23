Muhtar adayından 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek' kampanyası

Kahramanmaraş'ta Namık Kemal Mahallesi Muhtar adayı Ahmet Okur, örnek bir projeye imza atarak mahallesinde 'Askıda Et' ve 'Askıda Ekmek kampanyası' uygulaması başlattı.

Osmanlı döneminde uygulanan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ''Askıda Ekmek'' projesini Namık Kemal Mahallesi'nde başlatan Namık Kemal Mahallesi Muhtar adayı Ahmet Okur, uygulamayı geliştirilerek hem askıda ekmek, hem de askıda et olarak mahallelinin hizmetine sundu.

Hayır sahipleri ve esnaflar ile görüşerek bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Ahmet Okur, ''Ecdadımız Osmanlı'dan beri gelen ancak kaybolmaya yüz tutmuş eski geleneğimiz Askıda Ekmek projesini mahallemizde gerçekleştirmeye başladık. Buna ek olarak, Askıda Et projesi de başlattık. Bu geleneklerimizi tekrardan gün yüzüne çıkartmak için bu uygulamaları hayata geçirdik. Evine et götüremeyen, ekmek götüremeyen kardeşlerimiz için böyle bir proje hazırladık. Bugün itibari ile Namık Kemal Mahallesi'nde, Hacı Murat Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi üzerindeki esnaflarımız, hayır sahiplerinin desteği ile uygulamayı hayata geçirdi'' dedi.

İhtiyaç sahipleri için uygulamamızı destekleyen esnaflarımız dükkanların camlarına askıda et ve ekmeğin bulunduğunu belirten afişleri astı. Biz de vesile olduğumuz için çok mutluyuz diyen Okur, ''Mahallemizin değerli sakinleri ve esnaf kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Her şey Namık Kemal için'' diye konuştu.

Projeyi destekleyen mahalle esnaflarından Zafer Erdem, "Böyle bir uygulamada hem bu mahallenin esnafı olarak hem de market olarak bizde Ahmet abimizi destekliyoruz. Örnek bir proje. İhtiyaç sahipleri askıdan evlerine ekmek, et götürebilecek" diye konuştu.