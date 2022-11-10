Muhtarlar başarı belgelerini aldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 93 mahalle muhtarına, başarı belgesi takdim edildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nin Elbistan'daki mahalle muhtarlarına görevlerinde göstermiş oldukları başarı ve özverili çalışmalarından dolayı verdiği başarı belgeleri takdim edildi.

Elbistan Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki yemek ikramı öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, muhtarlığın çok önemli ve kadim bir müessese olduğuna işaret etti.

Muhtarlık kurumunun devletin ilk kapısı olarak görüldüğünü belirten Kaymakam Vural, “İlçemizdeki tüm muhtarlarımızla istişare içinde hizmet etme gayretindeyiz. Mahalleleri ile ilgili her türlü sorun ve ihtiyaçlarında destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Valiliği'nin hazırladığı başarı belgelerini tüm muhtarlara vereceklerini ifade eden Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, “Muhtarlarımız devletin vatandaşa uzanan eli, gören gözü, işiten kulağı konumundadır. Muhtarlarımızı, bütün kamu kurumlarımızın en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Bu önemli görevi bugüne kadar başarıyla üstlendiniz. Bundan sonraki süreçte de en verimli ve güzel şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyoruz. Muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra muhtarlara başarı belgeleri Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural tarafından takdim edildi.

Başarı belgelerini alan muhtarlar da Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural'a teşekkür ettiler.

Programa Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç'da katıldı.